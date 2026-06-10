Prefeitura de Campo Grande anuncia reajuste de 4,39% para mais de 9 mil servidores municipais

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, confirmou nesta quarta-feira (10) um reajuste salarial de 4,39% para mais de nove mil servidores da administração municipal. O índice será encaminhado à Câmara Municipal por meio de projeto de lei ainda nesta semana e contempla os servidores concursados da prefeitura. Segundo a chefe do Executivo, a medida foi definida após diálogo com representantes sindicais e busca valorizar o funcionalismo público.

De acordo com Adriane Lopes, o reajuste atende a uma reivindicação das categorias e representa um reconhecimento ao trabalho desempenhado pelos servidores. “Foi uma conversa feita com os sindicatos, é uma necessidade. Nós precisamos reajustar. Acredito que essa valorização vem no momento certo. É um pedido dos servidores da prefeitura”, afirmou a prefeita durante agenda pública realizada na Capital.

Questionada sobre os impactos da medida nas contas municipais e nos limites estabelecidos pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), a prefeita afirmou que a administração realizou ajustes internos para viabilizar a concessão do aumento. Segundo ela, o planejamento financeiro da prefeitura permitiu acomodar o reajuste sem comprometer o equilíbrio fiscal do município.

O anúncio ocorre em meio às reivindicações dos professores da Reme (Rede Municipal de Ensino), que aprovaram uma paralisação para a próxima sexta-feira (12) em defesa da aplicação do reajuste de 5,4% previsto na política do Piso 20 horas. Sobre o tema, Adriane destacou que Campo Grande já possui um dos maiores pisos salariais entre as capitais brasileiras e que a administração precisava estender a valorização para outras categorias do funcionalismo.

O índice de 4,39% corresponde à inflação acumulada entre maio de 2025 e abril de 2026, calculada com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial da inflação no país. O anúncio foi feito durante a entrega de certificados do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho), realizada no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), no Jardim TV Morena.

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