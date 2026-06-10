Prefeitura de Campo Grande anuncia reajuste de 4,39% para mais de 9 mil servidores municipais

Foto: Marcos Maluf/arquivo
Foto: Marcos Maluf/arquivo

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, confirmou nesta quarta-feira (10) um reajuste salarial de 4,39% para mais de nove mil servidores da administração municipal. O índice será encaminhado à Câmara Municipal por meio de projeto de lei ainda nesta semana e contempla os servidores concursados da prefeitura. Segundo a chefe do Executivo, a medida foi definida após diálogo com representantes sindicais e busca valorizar o funcionalismo público.

De acordo com Adriane Lopes, o reajuste atende a uma reivindicação das categorias e representa um reconhecimento ao trabalho desempenhado pelos servidores. “Foi uma conversa feita com os sindicatos, é uma necessidade. Nós precisamos reajustar. Acredito que essa valorização vem no momento certo. É um pedido dos servidores da prefeitura”, afirmou a prefeita durante agenda pública realizada na Capital.

Questionada sobre os impactos da medida nas contas municipais e nos limites estabelecidos pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), a prefeita afirmou que a administração realizou ajustes internos para viabilizar a concessão do aumento. Segundo ela, o planejamento financeiro da prefeitura permitiu acomodar o reajuste sem comprometer o equilíbrio fiscal do município.

O anúncio ocorre em meio às reivindicações dos professores da Reme (Rede Municipal de Ensino), que aprovaram uma paralisação para a próxima sexta-feira (12) em defesa da aplicação do reajuste de 5,4% previsto na política do Piso 20 horas. Sobre o tema, Adriane destacou que Campo Grande já possui um dos maiores pisos salariais entre as capitais brasileiras e que a administração precisava estender a valorização para outras categorias do funcionalismo.

O índice de 4,39% corresponde à inflação acumulada entre maio de 2025 e abril de 2026, calculada com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial da inflação no país. O anúncio foi feito durante a entrega de certificados do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho), realizada no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), no Jardim TV Morena.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Professores da Capital aprovam paralisação nesta sexta após impasse sobre reajuste

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *