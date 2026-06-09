Professores da Capital aprovam paralisação nesta sexta após impasse sobre reajuste

Categoria decidiu suspender atividades após negativa da Prefeitura sobre reajuste de 5,4%; governo municipal alegou inviabilidade financeira no momento

Cerca de 300 professores da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande aprovaram, por unanimidade, uma paralisação marcada para a próxima sexta-feira (12). A decisão foi tomada durante assembleia geral realizada na noite desta segunda-feira (8), após a categoria analisar a resposta da Prefeitura ao pedido de aplicação do reajuste de 5,4% previsto na política do Piso 20h.

Segundo a nota da A mobilização acontece após a negativa do Executivo em aplicar o percentual neste momento. Em documento enviado ao sindicato, a Prefeitura alegou inviabilidade financeira para cumprir o reajuste previsto na repactuação firmada em 2025, embora reconheça a existência do acordo com a categoria.

A resposta foi recebida com preocupação pelos profissionais da educação, que participaram de uma assembleia com grande presença de professores para discutir os próximos passos do movimento.

Durante o encontro, o presidente da entidade representativa da categoria, Gilvano Bronzoni, afirmou que o debate vai além do reajuste salarial e envolve o cumprimento de um compromisso firmado com o poder público.

“Estamos defendendo uma conquista construída coletivamente e o respeito aos compromissos assumidos com a categoria”, afirmou.

Ao longo da reunião, professores defenderam a necessidade de ampliar a mobilização e fortalecer o diálogo com a comunidade escolar. Também houve destaque para a importância da unidade entre os profissionais da rede.

Com a aprovação da paralisação, a entidade deve organizar as ações previstas para o dia 12 e intensificar a mobilização nas unidades escolares nos próximos dias. A categoria afirma que o objetivo do movimento é cobrar o cumprimento do acordo relacionado à política do Piso 20h e à valorização dos profissionais da educação.

A equipe entrou em contato coma Prefeitura, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

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