Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 130 milhões nesta quinta-feira (26)

As seis dezenas do concurso 2.977 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio principal está acumulado e pode pagar cerca de R$ 130 milhões para quem acertar todos os números.

A transmissão será feita ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e também na página das Loterias Caixa no Facebook.

Os interessados podem registrar suas apostas até as 20h (horário de Brasília), em qualquer lotérica credenciada do país ou pela internet. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.