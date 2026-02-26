PrefCG abre inscrições para aulas gratuitas de teclado

A Casa de Cultura está com inscrições abertas para aulas gratuitas de teclado em Campo Grande. A iniciativa é voltada para quem deseja aprender música de forma acessível e não exige experiência prévia.

As aulas terão início no dia 10 de março e serão realizadas às terças-feiras, nos horários das 14h e 15h. Ao todo, serão duas turmas, com 10 vagas novas disponíveis em cada uma. Podem participar interessados a partir dos 12 anos de idade.

As aulas serão ministradas pela professora Angina Silveria, que trabalhará desde a introdução ao teclado, funcionamento e timbres do instrumento até conteúdos mais avançados, como leitura de partitura e cifras, formação de acordes maiores e menores, escalas, exercícios de coordenação motora, ritmos e compasso, acompanhamento de músicas populares e noções de improvisação e dinâmica musical.

A metodologia será teórico-prática, com demonstrações, práticas individuais e em grupo, repertório acessível e progressivo, além de atividades de escuta e percepção musical, proporcionando um aprendizado completo e dinâmico.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone 2020-4310.

Por Prefeitura de Campo Grande