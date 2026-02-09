SED divulga resultado final do Programa Mais Professores em MS

A SED (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta segunda-feira (9), no Diário Oficial do Estado, o resultado final do Processo Seletivo Público do Programa Mais Professores, iniciativa do MEC (Ministério da Educação).

O concurso seleciona docentes para atuação com bolsa mensal de R$ 2.100, além da oferta de curso de especialização com duração de dois anos. As inscrições foram encerradas em 19 de janeiro.

A classificação dos candidatos foi definida após a etapa de análise curricular, conhecida como prova de títulos. O resultado apresenta a relação dos nomes dos classificados em ordem decrescente de pontuação, com informações sobre município, unidade escolar vinculada à inscrição, nota final e indicação sobre o cumprimento do estágio probatório.

Além da lista final de classificados, a publicação também traz o resultado da análise dos recursos apresentados pelos candidatos, com a indicação dos pedidos deferidos e indeferidos.

O Programa Mais Professores tem como objetivo fortalecer a atuação docente na rede pública, por meio de incentivo financeiro e formação continuada.

