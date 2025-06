Tradicional Arraiá da AACC/MS acontece neste sábado com comidas típicas e programação o dia todo

Evento beneficiente começa às 11h e terá barracas, quadrilhas, espaço infantil e renda revertida para tratamento de crianças com câncer

No sábado (7), Campo Grande será palco de um dos arraiás mais aguardados do ano — e por uma boa causa. A festa promovida pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) acontece das 11h às 22h no Centro de Convenções Albano Franco, reunindo comida típica, diversão e solidariedade.

O ingresso custa R$ 10 e pode ser adquirido diretamente na entrada do evento. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita. Toda a renda será destinada à manutenção dos atendimentos da instituição, que acolhe crianças e adolescentes com câncer vindos de diversas regiões do Estado. Parte do valor arrecadado também ajudará na reforma da Casa de Apoio da AACC/MS, onde pacientes e acompanhantes ficam hospedados durante o tratamento.

Diferente de outras festas juninas que costumam começar no fim da tarde, o Arraiá da AACC se destaca por abrir as portas já pela manhã, oferecendo almoço, lanche e jantar em um ambiente climatizado e com estrutura coberta. Ao longo do dia, o público poderá aproveitar um cardápio variado, que inclui pratos como arroz carreteiro, sobá, linguiça de Maracaju, pastel, caldos, cachorro-quente, milho verde, doces típicos, pipoca, algodão doce, quentão, vinho quente, além de bebidas como açaí, drinks e cervejas.

Para as crianças, haverá um espaço exclusivo com atividades recreativas, além de apresentações de quadrilhas escolares ao longo da programação. A festa mobiliza mais de 300 voluntários e conta com o apoio de empresas que ajudam a montar as barracas e garantir a infraestrutura.

A AACC/MS atendeu 317 crianças só em 2024, realizando quase 17 mil atendimentos com equipes multiprofissionais, mais de 31 mil refeições e cerca de 6 mil hospedagens. Para a presidente da entidade, Mirian Comparin Corrêa, o arraiá é uma forma de envolver a comunidade em uma causa que precisa de apoio constante: “Quem participa do Arraiá está contribuindo diretamente com o tratamento dessas crianças. Cada ingresso, cada prato típico consumido, ajuda a manter nossos serviços funcionando”.

O Centro de Convenções Albano Franco está localizado na Avenida Mato Grosso, número 5017, e o telefone para mais informações — com atendimento também via WhatsApp — é (67) 3322-8000.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram