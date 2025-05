Em visita, embaixador de Ruanda estima que em breve haverá trocas comerciais com MS

Lawrence Manzi, elogiou também a produção de leite e soja do Estado

“Em um futuro muito próximo”, as relações de importação e exportação entre Mato Grosso do Sul e o país africano – Ruanda poderão potencializar a economia dessas regiões. A afirmação foi do embaixador da Ruanda, no Brasil, Lawrence Manzi, durante entrevista ao jornal O Estado. Neste mês completa um ano da embaixada no Brasil, e MS é o 9º estado brasileiro a ser visitado.

“O Brasil é um país muito significativo em todo o mundo. Em sua produção alimentar, e desenvolvimento agrícola, acreditamos que podemos compartilhar esses conhecimentos tecnológicos. E Mato Grosso do Sul, é um Estado muito conhecido, em termos de produção soja, leite e animal. Por isso, pensamos que Ruanda e Mato Grosso do Sul poderiam ter grande potencial”, comentou Manzi.

Para o embaixador, a vinda para Mato Grosso do Sul é uma oportunidade não só de conhecer as riquezas do Estado, mas como também aprender, crescer e construir as relações de negócios entre pessoas, empresas e países. Para fortalecer esta relação, o representante da Ruanda explicou que o Brasil também inaugurou uma embaixada no continente africano.

Lawrence, ainda destacou que empresários de Mato Grosso do Sul também podem encontrar grandes oportunidades de negócios em solo africano. “Tem

oportunidades em Ruanda que a gente quer que os empresários do Mato Grosso do Sul vão lá para explorar. Mas, também aqui tem muito conhecimento de agricultura e pecuária, que nós precisamos lá em Ruanda”, enfatizou.

Em visita ao território sul-mato-grossense, Manzi se reuniu com o governador, Eduardo Riedel, com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro. Pontuou que fará ainda visitas a empresas industriais, de outros setores econômicos, e na Aprosoja-MS.

Na Assembleia Legislativa, recebeu o diploma de Visitante Ilustre e um quadro ilustrando a arara-azul, símbolo da rica biodiversidade do Pantanal. “Estamos muito honrados com a visita do embaixador Lawrence Manzi. Já antecipamos que, em uma próxima oportunidade, vamos propor a concessão do título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao embaixador. Sua presença reforça o potencial de Mato Grosso do Sul no cenário internacional e abre caminhos para uma relação sólida e produtiva com Ruanda”, afirmou Gerson Claro.

Por Suzi Jarde

