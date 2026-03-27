PRF apreende carga de celulares sem documentação fiscal em Ponta Porã

Nesta quinta-feira (26), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 191 celulares, em Ponta Porã.

Policias realizavam fiscalizações na BR-463, quando abordaram o veículo, um Fiat/Fiorino. O motorista disse que transportava mercadorias de Ponta Porã a Dourados.

Vistorias foram realizadas na carga e os 191 celulares e outros eletrônicos foram encontrados sem documentação fiscal. Em seguida, o motorista confessou ter pego as mercadorias no Paraguai e as levaria até Dourados.

O preso, o veículo e as mercadorias foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã, muncípio próximo.

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