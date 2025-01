Pré-matrícula digita para a rede municipal de Corumbá estão abertas

Já estão abertas as inscrições visando a pré-matrícula digital para novos alunos da Rede Municipal de Ensino (REME). Todo o processo será realizado exclusivamente para alunos novos via internet, por meio do link REME – Serviços da Secretaria Municipal de Educação, disponível no endereço eletrônico até às 23h59 do dia 30 de janeiro de 2025, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Nas escolas pertencentes à área rural (regiões do campo e das águas) deverá ser realizada diretamente na secretaria escolar da unidade de ensino. Os pais e responsáveis precisam se atentar à tabela de idade escolar no momento da inserção das informações, conforme a seguinte classificação:

IDADE ESCOLAR

CRECHES:

– Berçário (Zero a 1 ano e 3 meses de idade completos até 31/03/2025);

– Nível I (1 ano e 4 meses a 1 ano e 11 meses completos até 31/03/2025);

– Nível II (2 anos a 2 anos e 11 meses completos até 31/03/2025);

– Nível III (3 anos a 3 anos e 11 meses completos até 31/03/2025);

PRÉ-ESCOLA – TEMPO INTEGRAL E PARCIAL:

– Pré-escola I (4 anos completos até 31/03/2025);

– Pré-escola II (5 anos completos até 31/03/2025);

ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL E PARCIAL:

a) 1º ano (6 anos completos até 31/03/2025)

Ao acessar o Sistema de Consulta de Vagas e Pré-matrícula Digital, o responsável/interessado que ainda não possui cadastro deverá realizar os seguintes procedimentos:

Realizar cadastro como Responsável pela Matrícula, utilizando o controle “Acessar”, selecionando a opção de “Primeiro acesso” para iniciar o seu cadastro:

Confirmar que ainda não possui cadastro no Sistema de Consulta de Vagas e Pré-matrícula Digital 2025;

Preencher todos os campos obrigatórios do formulário on-line, confirmar e salvar;

Utilizar a opção “Adicionar Novo Aluno” e realizar o cadastro completo de cada aluno pelo qual será responsável;

Identificar para qual aluno iniciará a pesquisa de vaga, selecionando a opção “Controle de vagas” disponível na ficha do aluno;

Preencher todos os campos obrigatórios do formulário on-line, confirmar e salvar;

Salvar ou imprimir o Protocolo de Pré-Matrícula 2025 que será emitido, e seguir as orientações para a confirmação da matrícula dentro do prazo de até três (3) dias úteis.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.