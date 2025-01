Dono de posto de combustivel é executado por dois pistoleiros na fronteira de MS

Na tarde de hoje (20), Antonio Gomez (62), dono de posto de combustíveis foi executado por dois pistoleiros em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia fronteira com Ponta Porã (MS). O homem recebeu vários tiros e morreu no pátio do posto.

O estabelecimento comercial fica na saída de Ponta Porã inde em direção ao município de Antônio João, na região de conhecido cassino da linha internacional.

Segundo testemunhas do local, Antonio Gomez havia acabado de chegar ao posto quando os dois pistoleiros, em uma caminhonete Toyota, escura, se aproximaram e abriram foto com uma pistola de 9 milimetros. Eles ainda relataram que a vitimia não teve tempo de reação e morreu no local. Ainda não há pistas do paradeiro e da identidade dos autores.

Equipes da polícia e do Ministério Público do Paraguaiseguem investigando o caso.