Dois homens suspeitos de furtar idosa com deficiência visual são presos em Amambai

Nesta segunda-feira (20), a Polícia Civi, recuperou uma televisão e um ventilador furtados da residência de uma idosa com deficiência visual. O crime aconteceu em de Amambai, distante 351,5 km de Campo Grande.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram nas investigações, registrando o momento em que os itens furtados foram colocados em um veículo. Com base nas imagens, os policiais identificaram o automóvel e conseguiram localizá-lo no mesmo bairro onde o furto ocorreu.

Durante a abordagem, os policiais encontraram os objetos furtados ainda no interior do veículo, conduzido por A.R. (27). Ele alegou ter adquirido os itens como pagamento de uma penhora no valor de R$ 500,00, realizada por J.A.Q. (36).

Com as evidências, A.R. foi preso em flagrante pelo crime de receptação e levado à Delegacia de Polícia Civil de Amambai para os procedimentos legais. J.A.Q. foi indiciado pelo crime de furto.

Os objetos, avaliados em mais de R$ 2.300,00, foram recuperados e devolvidos à vítima.