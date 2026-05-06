Prazo para regularizar título de eleitor termina hoje às 18h

Eleitores de Campo Grande têm somente até as 18h desta quarta-feira (6) para procurar atendimento da Justiça Eleitoral e regularizar a situação do título. O prazo é o último previsto no calendário eleitoral para quem deseja votar nas eleições de 2026.

Na Capital, o atendimento presencial ocorre no Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, das 8h às 18h. Equipes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul estão mobilizadas para atender a demanda no último dia.

A regularização vale para emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados e resolução de pendências. Apenas eleitores em situação regular poderão votar para presidente, governador, senador e deputados.

Nos últimos dias, o movimento foi intenso no local, com filas e grande procura pelo serviço, principalmente para emissão da primeira via do título. Ao todo, 42 cabines foram disponibilizadas para atendimento.

No interior do Estado, os cartórios eleitorais também funcionam até hoje, das 8h às 18h.

Em todo o país, o prazo também se encerra nesta quarta-feira. Após isso, o cadastro eleitoral será fechado pela Justiça Eleitoral e não será mais possível fazer alterações até o fim do pleito.

Quem não regularizar a situação pode enfrentar restrições, como impedimento para votar, dificuldades para emitir passaporte, tomar posse em cargo público e obter certidão de quitação eleitoral.

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