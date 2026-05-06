Funsat oferta 1,4 mil vagas nesta quarta-feira (06) e realiza seleção no Nova Lima

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece, nesta quarta-feira (6), um total de 1.437 vagas, distribuídas em 123 atividades profissionais. Os dados fazem parte do Painel Municipal de Oportunidades, abastecido por 151 empresas de Campo Grande. Na mesma data, a Agência de Empregos da pasta realiza atendimento itinerante no período da manhã, das 9h às 12h.

A ação acontece em parceria com o Supermercado Pires, na unidade localizada no bairro Nova Lima, na Rua Jerônimo de Albuquerque, 2336. Ao todo, são 50 vagas em processo seletivo conduzido por servidores da Fundação, todas com possibilidade de início imediato. Para participar, o candidato deve comparecer ao local com documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência.

A iniciativa marca a primeira mobilização externa da Funsat no “Mês do Trabalhador”, reunindo oportunidades em mais de 15 funções. O atendimento regular também segue normalmente na sede do órgão, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com início às 7h, além de outros pontos da Agência de Empregos.

Experiência não é problema

Entre as vagas ofertadas, destacam-se as oportunidades de “perfil aberto”, que não exigem experiência prévia, condicionando a aprovação à entrevista de emprego e à atualização cadastral na Funsat. Essa modalidade representa cerca de 70% das vagas do dia.

Nessa categoria, há oportunidades para atendente de lojas e mercados (59 vagas), auxiliar de padeiro (71 vagas), cuidador de idosos (3 vagas), operador de processo de produção (14 vagas), repositor em supermercados (20 vagas), trabalhador de extração vegetal (20 vagas, entre outras funções.

Inclusão e orientação para encaminhamentos

O público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com nove vagas distribuídas em cinco funções: ajudante de carga e descarga de mercadorias (1), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (2), empacotador à mão (2) e repositor de mercadorias (2). Para concorrer, é necessário se apresentar no guichê 1 da Central da Agência de Empregos da Fundação.

A mediação da Funsat integra o Sine (Sistema Nacional de Emprego), que realiza a intermediação de oportunidades de forma gratuita, com base no perfil técnico-profissional do candidato. As novidades da Fundação podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais, no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (Funsatcampograndems).

No Portal Eletrônico da Prefeitura de Campo Grande, é possível acessar diariamente o Painel Municipal de Oportunidades:

https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

Serviço:

Data: 6 de maio

Horário: das 9h às 12h

Local: Loja Nova Lima do Supermercados Pires

Endereço: Rua Jerônimo de Albuquerque, 2336, Nova Lima

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