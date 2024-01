UEMS abre 274 vagas em 15 cursos pelo Sisu 2024

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferta 274 vagas para 15 cursos de graduação oferecidos nas Unidades da Universidade em Campo Grande (Moreninhas e Santo Amaro). Os interessados em participar poderão se inscrever no período de 22 a 25 de janeiro de 2024, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) ofertará 1.243 vagas em 38 cursos. Todos os cursos possuem Reserva de Vagas para candidatos/as Negros/as (pretos/as e pardos/as), Indígenas, Residentes em Mato Grosso do Sul e pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

Confira as vagas de acordo com a Unidade:

UEMS/Campo Grande – Unidade Santo Amaro (localizada na Avenida Dom Antônio Barbosa, nº 4155, Bairro Santo Amaro) são ofertados: Bacharelado em Ciências Biológicas (20 vagas), Licenciatura em Dança (11 vagas), Bacharelado em Letras (20 vagas), Bacharelado em Geografia (14), Licenciatura em Geografia (14), Bacharelado em Letras (20), Licenciatura em Letras Português/ Espanhol (20 Vagas), Licenciatura em Letras Português/Inglês (20 vagas), Bacharelado em Medicina (23 vagas), Licenciatura em Pedagogia (24), Bacharelado em Psicologia (20 vagas), Licenciatura em Teatro (11 vagas) e Bacharelado em Turismo (20 vagas).

UEMS/Campo Grande – Unidade Moreninhas (localizada na Rua Palmacia, 1095 Vila Moreninha I) são ofertados os bacharelados em Administração Pública (17 vagas), Direito (20) e a licenciatura em História (20 vagas).

