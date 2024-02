Campeonato de Arremesso acontece na Feira Internacional de Pesca Esportiva em Corumbá e está com inscrições abertas

Pela primeira vez será disputado no Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (FIPEC) 2024, o Campeonato de Arremesso no dia 15 de março. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do evento.

Para participar, os competidores devem ser maior de 12 anos completos, independente de sexo. A disputa terá apenas uma modalidade única sem distinção entre os competidores e cada pescador deverá levar seu equipamento (conjunto de vara, carretilha, linha, snap ou engate rápido).

Regras e Premiações

Será considerado arremesso a tentativa em que o competidor soltar o peso para deslocamento, independente da distância que percorrer. Logo frear o peso no início do deslocamento ou no meio ou qualquer distância é considerada uma tentativa.

Não há obrigatoriedade de configuração de vara pré-estabelecida, tampouco linha. A carretilha deve obrigatoriamente ser de perfil baixo.

O primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares recebempremiação. Os prêmios são itens de pescar (kits de iscas artificiais) e serão entregues no dia 17 de março de 2024, no palco principal do evento, antes da premiação da modalidade adulta.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram