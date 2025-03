População em situação de rua terá acesso a documentos, saúde e assistência gratuita nesta terça (25) na Capital

Evento será no Parque Ayrton Senna, com transporte garantido e mais de 40 serviços oferecidos até quinta-feira

A partir desta terça-feira (25), a população em situação de rua de Campo Grande terá acesso gratuito a serviços essenciais durante um mutirão que será realizado no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho. A ação segue até quinta-feira (27), sempre das 8h às 16h, e reúne atendimentos nas áreas de cidadania, assistência social, saúde, justiça e lazer.

A iniciativa é promovida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e pela Justiça Federal em Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura de Campo Grande, além de instituições públicas e organizações não governamentais.

Serão mais de 40 serviços ofertados no local, como emissão de documentos, atualização do CadÚnico, solicitação de benefícios previdenciários, orientações jurídicas e atendimentos de saúde. Também haverá vacinação, testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites, aferição de pressão arterial, cortes de cabelo, alimentação e atividades culturais.

Usuários acolhidos nas unidades da Rede de Assistência Social e em instituições parceiras terão transporte gratuito até o local. As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social também irão intensificar ações nos principais pontos da cidade para encaminhar quem deseja participar.

De acordo com a juíza federal Monique Marchioli Leite, apesar do foco ser o atendimento da população em situação de rua, moradores da região do Parque Ayrton Senna também poderão aproveitar os serviços oferecidos.

