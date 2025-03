Campanha de vacinação contra a Influenza começa na quinta-feira em Campo Grande

Ao todo, a Capital receberá 25.300 doses, segundo a Sesau

Na próxima quinta-feira (27), a campanha de vacinação contra a Influenza começa em Campo Grande. Serão recebidas 25.300 doses destribuídas pelas 74 unidades de saúde do município, priorizando os grupos de maior risco, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

De acordo com A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), a iniciativa visa reduzir casos graves da doença, aliviando a pressão sobre os serviços de saúde, que têm registrado um aumento significativo na demanda por atendimentos respiratórios, principalmente, em Campo Grande.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforçou a importância da adesão à vacinação. “Vamos vacinar a todos do grupo elencado. Neste final de semana, nós percebemos que houve um aumento no atendimento das unidades de saúde com mais de 4 mil atendimentos. Então, esperamos que com a chegada dessas doses, é fundamental que a população compareça às unidades de saúde a partir de quinta-feira para garantir a imunização”, destacou a secretária.

Além de reforçar a proteção contra a Influenza, a secretária Rosana Leite alerta para os cuidados necessários diante do aumento dos casos de doenças respiratórias. “Se você está com sintomas de gripe, como tosse e coriza, utilize máscara e evite o contato próximo, especialmente com crianças e idosos”, recomendou.

Público-alvo da vacina

Nesta primeira fase da campanha, a vacina será destinada a grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

Entre eles, estão:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

• Gestantes

• Puérperas

• Povos Indígenas

• Quilombolas

• Pessoas em situação de rua

• Trabalhadores da saúde

• Professores do ensino básico e superior

• Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

• Profissionais das Forças Armadas

• Pessoas com deficiência permanente

• Caminhoneiros

• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

• Trabalhadores portuários

• Trabalhadores dos Correios

• População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

• Idosos com 60 anos ou mais de idade

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental, Veruska Lahdo, enfatizou a eficácia da vacinação. “A vacina contra a Influenza é a melhor estratégia de prevenção. Ela reduz o risco de agravamento da doença, as internações hospitalares e os óbitos. Por isso, é essencial garantir uma alta cobertura vacinal entre os grupos de alto risco”, afirmou.

Proteção e segurança

A vacina não impede que a pessoa contraia gripe, mas reduz significativamente a gravidade dos sintomas. “Uma pessoa vacinada pode até contrair o vírus, mas, na maioria dos casos, a doença será leve e pode passar despercebida”, explicou Rosana Leite.

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) reforça a importância de que toda a população elegível compareça aos postos para se imunizar. Além da vacina contra a Influenza, a campanha também será uma oportunidade para a atualização da caderneta de vacinação, incluindo doses contra a Covid-19.

A mobilização para a vacinação segue até o final da campanha, com a expectativa de que mais doses sejam enviadas ao longo das próximas semanas para ampliar a proteção da população de Campo Grande. “A nossa meta é garantir que todos os grupos prioritários estejam protegidos, reduzindo os impactos das doenças respiratórias neste período do ano”, concluiu Veruska Lahdo.–

Com informações da Pref Cg.

