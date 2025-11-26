Pontapé inicial do plano de expansão, Zagaia Eco Resort inaugura o estiloso Espaço Araras

O espaço, projetado para oferecer requinte em meio à natureza de Bonito, está preparado para pequenos eventos e público à procura de momentos intimistas

Araras, pôr-do-sol, música boa e um atendimento mais que especial. Assim foi o lançamento do mais novo equipamento de turismo do Zagaia Eco Resort, único resort de Mato Grosso do Sul: o Espaço Araras, pensado para oferecer aos hóspedes e clientes um espaço acolhedor e elegante, ideal para momentos inesquecíveis e para criar boas memórias.

Integrado ao meio ambiente, o Zagaia Eco Resort nasceu com o compromisso de respeitar e preservar a fauna e flora local. E essa foi uma das preocupações na construção do espaço, que foi integrado às palmeiras que já estavam no local. “É com grande alegria que hoje estamos abrindo o Espaço Araras, que é um lugar onde elas sempre estão pela manhã, aqui nessas árvores. Então o nome foi escolhido especialmente por conta delas”, destaca o idealizador do projeto e CEO do Zagaia, Guilherme Poli.

O evento contou com a presença de empresários do trade turístico, influenciadores, amigos e familiares do idealizador. “Esse espaço foi idealizado para oferecer uma nova opção aos hóspedes e também para eventos especiais como esse aqui hoje. Tudo com funcionalidade, beleza e mantendo a alma do Zagai

Segundo Amauri Vieira, diretor de Vendas e Marketing, o novo complexo do Zagaia pretende fortalecer ainda mais a economia de Bonito. “Além desse espaço que apresentamos hoje, o plano de expansão conta também com um centro de convenções moderno com capacidade para cerca de mil e duzentas pessoas, um novo hotel com mais de cento e cinquenta apartamentos para enriquecer e elevar a oferta de leitos em Bonito e também teremos um parque aquático para oferecer ainda mais lazer para o destino”, explica.

O Espaço Araras comporta até 60 pessoas, em bistrôs e cinco bangalôs confortavelmente decorados e gastronomia cuidadosamente preparada para atender aos clientes do espaço, inclusive enquanto estiverem dentro da piscina exclusiva.

Convidada pelo Zagaia para conhecer o ecoturismo de Bonito, a influenciadora Sabrina Duque disse estar encantada com o destino. “Estou amando tudo em Bonito, a natureza é incrível e o Zagaia é deslumbrante em todas as áreas, tanto o atendimento, o serviço, tem muita opção de lazer, de atividades. O resort é realmente uma atração turística do destino e este Espaço Araras promete dias incríveis também”.

Gabriel Gonçalves, da Impacto Operadora de Ecoturismo, salienta a importância do espaço para a operação no turismo local. “Realmente é um espaço muito bom e o Zagaia vai conseguir atingir um público premium em busca de encontros mais reservados, eventos intimistas onde as pessoas terão essa opção de elegância em conexão com a natureza. Então o Espaço Araras vem agregar ao que o resort já atinge e para nós, como operadora de turismo, é realmente um espaço excelente para operarmos agora”.

A agente de turismo Natália Gasparetto vê como promissor o novo equipamento de turismo. “Este espaço ficou muito bom, muito inovador e elegante. Vai agregar muito para os clientes do Zagaia e também para os nossos clientes. Acredito que vai dar um up pro hotel, eu amei e sem dúvidas vai ser sucesso”.

Expansão

Dividido em quatro fases, o plano inclui a construção de um um parque aquático sustentável, um moderno centro de convenções para shows e eventos, um novo hotel com 150 quartos e uma área de glamping (camping de luxo), todos projetados para oferecer conforto e diversão em meio à natureza exuberante da região turística Bonito / Serra da Bodoquena.

Com esse novo empreendimento o Zagaia Eco Resort não apenas ampliará suas instalações, mas também fortalecerá o futuro do turismo em Bonito, destino onde a aventura e a preservação ambiental caminham lado a lado.

