Idoso é preso por descumprir medidas protetivas e se aproximar de 13 anos que importunou sexualmente

Suspeito foi até a frente da instituição escolar da adolescente e pediu para entrar no local

Na manhã desta quarta-feira (26), um homem de 61 anos foi preso pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência em Paranaíba. O suspeito não poderia se aproximar de uma adolescente de 13 anos que teria importunados sexualmente.

As medidas foram solicitadas após o registro de boletim da ocorrência que apura o possível crime de importunação sexual praticado pelo investigado contra a adolescente.

Diante da gravidade dos fatos e da vulnerabilidade da vítima, o Poder Judiciário deferiu medidas de urgência, proibindo o autor de se aproximar ou manter qualquer contato com a adolescente.

Entretanto, mesmo devidamente intimado desde o dia 03 de outubro de 2025, o homem descumpriu a ordem judicial. Na manhã de hoje, ele se dirigiu até a frente da instituição escolar frequentada pela adolescente e pediu para entrar no local.

A equipe escolar, ciente da decisão judicial e seguindo os protocolos de proteção, acionou imediatamente a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Paranaíba.

Os policiais conseguiram prender o autor em flagrante, que foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante.

