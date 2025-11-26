Mulheres que roubavam cartões de envelopes de caixa de correio são presas Campo Grande

Vítima relatou furto do meio de pagamento para os policiais

Na manhã da última segunda-feira (24), duas mulheres foram presas em flagrantes por integrarem associação criminosa especializada em furtos mediante fraude envolvendo cartões de crédito em Campo Grande.

A investigação teve início após a vítima relatar que indivíduos arrombaram sua caixa de correio e subtraíram um envelope contendo o cartão.

A prisão foi efetuada pela 2ª Delegacia (2ª DP) de Campo Grande. Também foi informado pela investigação que outros integrantes do grupo se revezaram para realizar compras fraudulentas e ocultar os produtos adquiridos.

Os investigadores obtiveram informações e identificaram uma das envolvidas que confirmou a participação no crime e apresentou o envelope do cartão subtraído, além de uma conta de água em nome da vítima.

A mulher exibiu ainda um comprovante de transferência bancária recebida como pagamento pela participação no delito. A suspeita então indicou a participação da amiga que teria lhe cooptado para integrar a associação, a fim de que ambas utilizassem o cartão em compras, visando adquirir bens ou realizar saques, para posteriormente, pulverizar o produto do crime.

Uma das autoras apresentou comprovante de pagamento pela função desempenhada, indicando a atuação de outros membros no esquema. Diante da materialidade apresentada e da natureza permanente do crime de associação criminosa, as duas receberam voz de prisão e foram conduzidas em flagrante para a delegacia.

A prisão preventiva das investigadas foi representada com base nos indícios de atuação organizada do grupo e no risco de continuidade delitiva, visando garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O caso segue sendo investigado para identificar e localizar os demais envolvidos no esquema criminoso.

