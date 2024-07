Com fim do Desenrola Brasil, endividados poderão negociar contas em bancos e no aplicativo

Com o fim do Programa Desenrola Brasil, consumidores com dívidas terão que negociar suas pendências financeiras diretamente com bancos ou pelo site ou aplicativo da Serasa Limpa Nome, que tem parceria com mais de 700 empresas em todo o país.

Brasileiros com renda de até dois salários mínimos tiveram a chance de renegociar débitos de até R$ 20 mil no programa do governo federal, encerrado no dia 20 de maio. Segundo dados do Ministério da Fazenda, mais de 15 milhões de pessoas negociaram cerca de R$ 53 bilhões.

Para os que perderam o prazo e têm condições de renegociar os débitos, é importante resolver a pendência o quanto antes para reduzir os gastos com juros.

Renegocie no Serasa

• No aplicativo ou site da Serasa Limpa Nome, realize o cadastro ou login (para quem já se cadastrou);

• Após o login, se houver ofertas de negociação disponíveis com as empresas credoras, clique em “ver detalhes” para conferir as informações sobre elas e o valor da sua dívida

• Depois, clique em “Negociar” para conhecer as condições disponíveis

• Escolha uma opção de negociação. Caso escolha parcelar o pagamento, informe também a quantidade de prestações desejada e a data de vencimento dos boletos. No Serasa Limpa Nome, também é possível quitar o acordo via Pix

• Gere o boleto e pague em banco, lotérica ou Carteira Digital da Serasa. Após a confirmação de pagamento do primeiro boleto do acordo, a empresa credora tem até cinco dias úteis para solicitar a retirada da dívida do seu CPF.

Renegocie com os bancos

Outro caminho é tentar acordos diretamente com os bancos. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que a renegociação de dívidas pode ser feita por meio dos canais de atendimento dos bancos ou ainda pelo site consumidor.gov.br, da Secretaria Nacional do Consumidor.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.