Polo industrial de Rio Brilhante terá R$ 13,6 milhões em obras de asfalto

O polo industrial de Rio Brilhante, município localizado a 143 quilômetros de Campo Grande, vai receber obras de pavimentação asfáltica avaliadas em R$ 13,6 milhões. A informação consta em aviso de homologação publicado no Diário Oficial do Estado.

De acordo com o documento, a empresa Gradual Engenharia e Consultoria foi declarada vencedora da licitação e ficará responsável pela execução da infraestrutura urbana no polo industrial, incluindo pavimentação asfáltica e implantação de sistema de drenagem de águas pluviais.

O valor total do contrato é de R$ 13.694.916,87, com prazo de execução estipulado em 540 dias. Conforme o processo administrativo, o resultado foi devidamente adjudicado à empresa vencedora e todo o procedimento foi homologado pela autoridade competente.

A obra deve melhorar as condições de acesso e circulação no polo industrial, contribuindo para o fortalecimento das atividades econômicas e atração de novos investimentos no município.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram