Operário enfrenta Bataguassu na abertura da última rodada do Estadual

A última rodada do Campeonato Estadual Sul-mato-grossense começa neste sábado (28), com confrontos decisivos tanto na parte de cima quanto na zona de rebaixamento da tabela. Seis equipes ainda dependem de vitória para assegurar vaga na próxima fase, enquanto cinco correm risco de queda para a Série B.

Já classificado para o mata-mata, o Operário Futebol Clube entra em campo de olho na liderança. O Galo recebe o Bataguassu Futebol Clube às 18h, no Estádio Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

A equipe campo-grandense chega embalada pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil, conquistada na última quarta-feira (25), após vitória sobre a Agremiação Sportiva Arapiraquense, fora de casa.

Na tabela, o Operário ocupa a segunda colocação, com 14 pontos, enquanto o Bataguassu aparece em terceiro, com 12. Apesar de já estar garantido na próxima fase, o time do interior busca melhorar sua posição para tentar assegurar uma das duas vagas diretas à semifinal, destinadas aos dois primeiros colocados da fase de grupos.

Os ingressos para a partida variam entre R$ 20 e R$ 40 e estão disponíveis para compra pelo site Ingresso de Vantagens.

A rodada será encerrada neste domingo (1º), com jogos a partir das 15h. Além dos dois primeiros colocados, que avançam diretamente às semifinais, outras quatro equipes se classificam para as quartas de final, disputadas em confrontos de ida e volta. Já os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B do Estadual.

