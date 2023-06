Litro da gasolina deve ficar R$ 0,09 mais barato nos postos da Capital

Nova redução no preço dolitro da gasolina, de R$ 0,13, foi anunciada pela Petrobras, na última quinta-feira (15). Para Mato Grosso do Sul, essa redução representa baixa de R$ 0,09 no litro vendido nos postos de combustíveis, de acordo com o diretor-executivo do Sinpetro/MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes), Edson Lazarotto.

O sindicato ainda ressalta que o mercado é livre para adequar os preços, sendo possível aumentar ou diminuir o valor cobrado nas bombas. A Petrobras anunciou a redução de R$ 0,13 no litro da gasolina vendida a distribuidoras de combustíveis. Com a queda do preço, de 4,66%, o litro passou a custar R$ 2,66 desde sexta-feira (16).

Como a gasolina vendida nas bombas tem adição de 27% de etanol anidro, a parcela do preço da Petrobras no preço do combustível vendido nos postos de gasolina será de R$ 1,94 por litro. Na Capital, o custo médio do combustível é de R$ 5,09. O preço mínimo é de R$ 4,89 e o máximo de R$ 5,29. Com a redução o preço médio cairia para R$ 5,00 e o litro ia variar entre R$ 4,80 e R$ 5,20.

A Petrobras anunciou a adoção de um novo modelo para definir seus preços. No novo modelo, a Petrobras não deixa de considerar o mercado internacional, mas usará também outras referências para cálculo. A proposta serve como mediação entre os interesses dos acionistas e o papel social da estatal para atender a expectativa dos consumidores por valores mais baixos.

Por Suzi Jarde– Jornal O Estado do MS.

