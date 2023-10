Polícia prende homem que pedia informações a mulheres e se masturbava na frente delas

Um homem de 32 anos, foi preso em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, acusado de importunação sexual contra mulheres. Segundo a polícia, os crimes ocorreram na semana passada, quando vítimas procuraram a polícia para denunciar o caso.

Conforme consta no boletim de ocorrência, os crimes aconteciam na região do Jardim Universitário e área central do município. O autor conduzia veículo Renault de uma empresa onde trabalha, quando abordava mulheres na rua pedindo informações sobre algum endereço e em seguida passava a se masturbar na frente delas. Segundo a polícia, as vítimas conseguiram anotar a placa e fotografar o veículo, inclusive adesivado com o nome da empresa multinacional de bebidas.

De acordo apurado com o site Ligado na Notícia, na última semana quatro mulheres buscaram a polícia registrando o crime.

Diante das informações, o homem passou a ser investigado e foi localizado. O autor dos crimes conseguiu fugir para Campo Grande, mas retornou ao município no domingo (18), quando policiais da Delegacia da Mulher (DAM), conseguiu detê-lo, por força de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Ele foi levado para a delegacia e está à disposição do Poder Judiciário.

