Em Dourados, Agetran conscientiza população sobre os 15 anos da Lei Seca

Nesta ultima segunda-feira (19) o Brasil celebrou o aniversário de 15 anos da Lei Seca, uma legislação que estabeleceu tolerância zero para aqueles que dirigem alcoolizados. Em comemoração ã data, a prefeitura de dourados, por meio da Agência Municipal de Trânsito (Agetran), deu início a uma série de atividades co o objetivo de promover conscientização no trânsito.

Uma blitz educativa foi realizada na avenida marcelino pires, em frente a rodoviária, reunindo forças de seguranças para distribuir panfletos informativos sobre a lei sec. Além disso, os motoristas foram convidados a participar da campanha, recebendo adesivos parara serem colados em seus veículos.

“Ao longo do mês de junho, seguindo a calendário estabelecido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), estaremos realizando, diversas ações como essa, visando conscientizar a população e, assim, prevenir acidentes que tem ceifado a vida de muitas pessoas”, explicou Mariana de Souza Neto, diretora-presidente da Agetran.

De janeiro a maio deste ano, foram registrados apenas 17 acidentes relacionados à embriaguez ao volante em dourados. No entanto, a Agetran ressalta que esse numero é provavelmente maior, uma vez que em muitos casos a embriaguez não é reportada, impossibilitando o registro estático.

Dirigir sob a influência de álcool ou outras substâncias psicoativas são proibidas e considerado uma infração gravíssima. O teste do bafômetro, fotos, vídeos e relatos de testemunhas podem ser utilizados como provas para comprovar a embriaguez.

A multa prevista para essa infração é de R$ 1.915,38, além da suspensão do direito de dirigir por um ano. Em caso de reincidência em um ano, a multa será dobrada.

Essas ações são realizadas em parceria pela Agetran, Detran, Sest Senat, Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Guarda Municipal e o grupo Sucata Cultural. A união dessas entidades ampliará o alcance da conscientização e fortalecer a segurança viária na cidade.

A Prefeitura de Dourados e suas instituições parceiras reforçam a importância de todos os motoristas respeitarem a Lei Seca e evitarem colocar em risco não apenas suas vidas, mas também a vida de terceiros. A conscientização e o respeito às normas de trânsito são fundamentais para garantir um ambiente seguro e livre de acidentes nas vias da cidade.

Com a continuidade dessas ações educativas e o rigor na aplicação das penalidades previstas na Lei Seca, espera-se que Dourados seja um exemplo para todo o país, incentivando outros municípios a adotarem medidas semelhantes para combater a combinação perigosa de álcool e direção.

