Produção agrícola de MS deve ter renda acima dos R$ 52 bilhões

A produção agrícola no estado do Mato Grosso do Sul registrou um aumento em relação a 2022. Segundo a Carta de Conjuntura da Semadesc, a produção total estimada para este ano é de 72,09 milhões de toneladas, representando um acréscimo de 12,89% em relação ao ano anterior.

Em termos de área cultivada, estima-se que sejam colhidos 6,88 milhões de hectares, o que equivale a um aumento de 0,15% em relação a 2022. Esses dados são baseados no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE.

Em relação à renda, a expectativa é que a agricultura do Mato Grosso do Sul gere mais de R$ 52 bilhões aos produtores neste ano, conforme a mesma fonte.

Conforme a carta, a soja será o destaque neste ano nas lavouras, com produção de 13,90 milhões de toneladas, ocupando uma área de 3.798,62 mil hectares. Isso equivale a um avanço de 62,77% e 3,99%, respectivamente na cultura. Em relação ao milho safrinha (2ª safra), a produção esperada é de 11,44 milhões de toneladas (-10,27%) e, para a cana-de açúcar, um volume de 44,76 milhões de toneladas (9,83%). Em termos de proporções, em 2023, as culturas de soja, milho e cana-de-açúcar possuem uma participação de 55,17%, 32,27% e 9,17%, respectivamente. Em total de produção, tais participações são de 13,90%, 11,64% e 44,76%.

Outras culturas, por sua vez, abrangem apenas 3,39% em relação a área colhida e 2,47% do volume da produção em 2023. Na série histórica, considerando o primeiro ano da série da LSPA (2006) em comparação a 2023, os volumes de produção variaram na soja (+234,73%), milho (+396,81%), cana-de-açúcar (+258,86%) e outros (+65,90%).

Por fim, a análise do Valor Bruto da Produção (VBP) da Agricultura aponta a previsão de renda gerada pelo setor. Em 2023, o VBP da Agricultura é estimado é de R$ 52,78 bilhões, com uma variação de 11,08% frente a 2022. Considerando o setor agropecuário estadual como um todo, a agricultura responde por 72,74% e, em relação ao ranking nacional, o MS se encontra na 7ª posição.

Pecuária

Na pecuária, os bovinos aparecem com 18,62 milhões de cabeças (+0,53%), suínos com 1,85 milhões (+12,73%), aves com 125,22 milhões (-19,54%) e peixes com 1.427,89 milhões (-7,68%). Em termos de evolução, a maior variação positiva foi observada para o grupo de ‘Bicho da Seda’, com +3.892,40% em relação ao mesmo período do ano passado (2022).

Nos últimos 12 meses o rebanho bovino variou em média +0,04% por mês, enquanto o suíno +18,54% e aves e peixes -1,80% e -0,66%, respectivamente. Do ponto de vista regional, alguns municípios se destacam em tamanho e participação dos rebanhos. No caso de bovinos o destaque é Corumbá (11,50%), Aquidauana (4,63%) e Ribas do Rio Pardo (4,42%).

Nos suínos os maiores produtores estão em Itaquiraí (85,38%), Glória de Dourados (2,73%) e Dourados (1,63%). Já em aves as cidades no topo são Dourados (56,88%), Sidrolândia (19,42%) e Cassilândia (3,41%).

Segundo a carta, verifica-se a recorrência dos municípios de Corumbá, Campo Grande, Dourados, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Itaquiraí, Ponta Porã, Porto Murtinho e Ribas do Rio Pardo entre os quantitativos de rebanho entre os grupos de animais no Estado do Mato Grosso do Sul.

No Valor Bruto da Produção, o MAPA estima para a pecuária um valor de R$ 19,78 bilhões em 2023, o que representa uma variação de -6,60% comparado com o ano de 2022. Em relação ao setor agropecuário como um todo, a pecuária deve responder por 27,26% do VBP do setor estadual. No ranking nacional, por sua vez, o Estado ocupa a posição de 8º entre as 27 Unidades da Federação.

Com informações do Governo do Estado.