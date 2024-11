Polícia Militar Ambiental divulga balanço da primeira semana da Operação Piracema 2024/2025

O setor de planejamento e operações do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (2º BPMA) divulgou os resultados da primeira semana da Operação Piracema 2024/2025, destacando o empenho no combate à pesca ilegal e a fiscalização de comércios de pescado.

A operação, realizada anualmente, visa proteger as espécies nativas durante o período de reprodução, garantindo a sustentabilidade dos recursos pesqueiros.Nesta primeira semana, as equipes do 2º BPMA realizaram 36 fiscalizações em peixarias e comércios de pescado em várias localidades do Mato Grosso do Sul.

As fiscalizações resultaram em três autuações ambientais, totalizando R$ 7.874,00 em multas. Além disso, foram apreendidos 188,7 kg de pescado em situação irregular. A PMA enfatiza que a Operação Piracema é fundamental para assegurar a preservação das espécies nativas dos rios da região, especialmente em um período de proibição que exige a declaração de estoques e o cumprimento rigoroso das normas ambientais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram