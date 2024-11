Apostadores já podem jogar na Mega da Virada, com prêmio estimado em R$ 600 milhões

A Mega da Virada 2024 com sorteio realizado no dia 31 de dezembro já está recebendo apostas por parte da população, com valor estimado em R$ 600 milhões. De acordo com a Caixa, essa é a premiação recorde, sendo R$ 12 milhões a mais que a do ano passado.

Da mesma forma como acontece nos demais concursos especiais de Loterias Caixas, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso o sorteio do concurso 2.810 não tenha nenhum ganhador com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa, que tiverem 5 acertos, e assim sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

Se o concurso tivesse apenas um ganhador e o apostador aplicasse na poupança, ele receberia aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento. “Considerando todas as faixas de premiação da Mega da Virada, a premiação total aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$ 1 bilhão”, detalha a Caixa.

As apostas simples, com 6 números, podem ser realizadas ao custo de R$ 5,00. Os apostadores também podem comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com tarifa adicional de 35% do valor da cota. O preço mínimo das apostas em grupos ofertados nas lotéricas é de R$ 15,00, sendo que cada cota não pode ter preço menor que R$ 6,00.

“É permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos”, explica a Caixa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram