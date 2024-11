Operação saturação apreende veículos irregulares e aplica multas de trânsito em Dourados

Nas noites dos dias 08 e 09 de novembro, a operação “Saturação” foi delfagrada com o objetivo de combater diversos crimes de trânsito, perturbação ao sossego e poluição sonora na cidade. A ação contou com a participação de várias forças policiais.

A ação foi realizada pela 1ª Delegacia Polícia Civil de Dourados-MS, Polícia Militar, Guarda Municipal, Detran e Agetran,

A operação foi organizada em resposta à reclamações por parte da população sobre infrações de trânsito e desrespeito às normas de convivência urbana. Durante a ação, as equipes realizaram blitz em pontos estratégicos da cidade, abordando veículos e motoristas para fiscalização.

Segundo o delegado responsável, Dermeval Neto, a iniciativa busca não apenas coibir práticas ilegais, mas também promover a segurança e o bem-estar da comunidade, garantindo que todos possam desfrutar de um ambiente seguro e tranquilo. Ainda conforme o delegado, a medida é necessária para restabelecer a ordem e a paz na nossa cidade.

A ação resultou na apreensão de veículos irregulares, multas aplicadas por infrações de trânsito e abordagem de motoristas, que estavam em desacordo com a legislação. Além disso, foram realizadas orientações à população sobre a importância de respeitar as normas de trânsito e o direito ao sossego alheio.

A operação “Saturação” é parte de um esforço contínuo das autoridades de Dourados para melhorar a segurança pública e promover a qualidade de vida dos cidadãos. As ações de fiscalização e combate à criminalidade devem continuar, com a expectativa de que a colaboração entre as diferentes forças de segurança traga resultados significativos para a cidade.