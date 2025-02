Polícia Federal desarticula esquema de importação irregular em MS e SP

Operação Zollfrei cumpre mandados contra grupo suspeito de descaminho e contrabando de mercadorias estrangeiras

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (12), a Operação Zollfrei para cumprir mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso suspeito de envolvimento em descaminho e contrabando de mercadorias estrangeiras. A ação ocorre em municípios do Estado e São Paulo.

As investigações apontam que a organização estruturou um esquema de importação irregular de produtos, utilizando veículos batedores para evitar fiscalizações e movimentando grandes quantias. O crime de descaminho ocorre quando mercadorias entram no país sem o devido pagamento de impostos, enquanto o contrabando envolve produtos proibidos.

Durante a operação, a PF apreendeu documentos, aparelhos eletrônicos e bens que podem comprovar o envolvimento dos investigados no esquema. Além disso, houve o bloqueio de contas bancárias e a indisponibilidade de imóveis e veículos pertencentes ao grupo.

A investigação começou em 2022, após a prisão em flagrante de um cidadão paraguaio transportando mercadorias estrangeiras sem comprovação fiscal. A análise dos materiais apreendidos levou à identificação de outros suspeitos e empresas possivelmente envolvidas.

O caso segue em andamento e os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e descaminho.

