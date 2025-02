Nova etapa do PAC Seleções vai destinar R$ 49 bilhões a municípios e estados

O Governo Federal disponibilizou mais de R$ 49,1 bilhões para os municípios e estados brasileiros, com a nova etapa do Novo PAC Seleções, anunciado nesta quarta-feira (12/2), em Brasília. São mais de 20 mil entregas já definidas, além de 110 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida.

Os gestores conheceram todos os detalhes dos investimentos previstos, a quantidade de empreendimentos, os eixos e subeixos que serão atendidos a partir desse novo processo, em apresentação realizada pelos ministros durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas.

Foram disponibilizados R$ 5,8 bilhões para novas obras de saúde, R$ 2,3 bilhões para educação, R$ 22,6 bilhões para infraestrutura e mobilidade urbana, R$ 300 milhões para o esporte, além de R$ 18,1 bilhão para as unidades do Minha Casa, Minha Vida.

Com o Novo PAC Seleções, o Governo Federal receberá dos municípios e estados seus projetos que serão analisados quanto à sua viabilidade de execução. As 20 modalidades são executadas pelos Ministérios da Saúde, Educação, Cidades e Esporte.

As inscrições serão feitas pelo portal gov.br/novopac a partir do dia 24 de fevereiro deste ano, de acordo com as regras estabelecidas em editais e/ou portarias dos próprios ministérios executores. As seleções priorizarão a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade.

EIXO MINISTÉRIO QUANTIDADE RECURSOS/EIXO

(Bilhões R$) Saúde Saúde 19.845 5,8 bi Educação Educação 1.500 2,3 bi Cidades

Sustentáveis e

Resilientes Cidades – Geral 22,6 bi Cidades

Sustentáveis e

Resilientes Cidades – Minha

Casa, Minha Vida 110.000 18,1 bi Infraestrutura Social

e Inclusiva Esporte 160 0,3 bi

Desde a primeira etapa do Novo PAC Seleções, o Governo Federal consolidou uma estratégia para garantir que prefeitos e prefeitas e governadores e governadoras de todo o país realizassem a inscrição de projetos e de obras para as suas regiões. A partir desse processo de diálogo, o Governo reunirá as informações sobre empreendimentos de interesse social que serão, na sequência, analisadas quanto à viabilidade de execução.

Abaixo, informações sobre cada modalidade dos quatro eixos anunciados.

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.