Carnaval em Corumbá: Concurso de Fantasias 2025 terá mais prêmios e homenagens

Competição amplia premiação, inclui nova honraria e já está com inscrições abertas

O tradicional Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá chega a 2025 com novidades para os participantes. Neste ano, além da disputa nas categorias Luxo e Originalidade, a premiação foi ampliada para os cinco primeiros colocados de cada modalidade. Antes, apenas os três primeiros lugares eram contemplados.

As inscrições já estão abertas e seguem até 24 de fevereiro. Os interessados devem se inscrever presencialmente no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória, no Centro da cidade, entre 8h e 13h30.

Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais, desde que não sejam servidores da Fundação da Cultura de Corumbá ou parentes destes até o segundo grau. Para validar a participação, conforme edital, os candidatos devem apresentar:

– Ficha de inscrição assinada

– Documento de identidade oficial com foto

– CPF

– Comprovante de residência atualizado (máximo de 60 dias)

– Comprovante de conta bancária em nome do responsável pela inscrição (não serão aceitas contas conjuntas ou contas salário)

– Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais (emitida gratuitamente pelo Portal do Contribuinte do Município de Corumbá)

– Título de eleitor

– Número do PIS/PASEP (para fins de envio de informações ao e-Social)

– Declaração de autorização do uso de imagem, texto, som e/ou voz

A documentação será conferida por um servidor da Fundação da Cultura de Corumbá no momento da inscrição.

Cada fantasia inscrita terá direito a quatro credenciais para acompanhantes, que serão entregues no dia do evento, após a confirmação da inscrição.

Homenagem e mais prêmios

Outra grande novidade deste ano é a homenagem ao carnavalesco Claudinho Tasso, que será incluído na categoria Hors-Concours. Ele ultrapassou o limite de sete vitórias alternadas e receberá a honraria especial durante o Desfile de Fantasias 2025, marcado para o dia 27 de fevereiro, no ginásio do Corumbaense Futebol Clube, a partir das 19h30.

Na categoria Originalidade, o prêmio total será de R$ 20 mil, com o vencedor recebendo R$ 5 mil. Já na categoria Luxo, o prêmio total soma R$ 25 mil, sendo R$ 6 mil para o primeiro colocado. Além disso, os carnavalescos homenageados na categoria Hors-Concours receberão um prêmio de R$ 5 mil cada.

Os valores serão pagos em parcela única em até 60 dias após o evento, com descontos dos impostos aplicáveis.

