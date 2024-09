Em Campo Grande idoso é agredido por desconhecidos suspeito de cometer vários crimes

Uma testemunha disse aos policiais que o idoso foi pego no flagra tentando furtar uma casa e por isso foi agredido pela população local

Na manhã de ontem (24), um idoso, de 60 anos, foi agredido por populares após ser acusado de cometer vários crimes na região da Vila Taquarussu, em Campo Grande.

Quando a Policia Militar chegou no local, encontrou o idoso caído no chão, com a cabeça sangrando e reclamando de fortes dores na costela. Uma pessoa que estava no local informou que ele cometia furtos na região, mas ninguém se pronunciou alegando ser vítima do idoso.

Uma testemunha disse aos policiais que ele foi pego no flagra tentando furtar uma casa e por isso foi agredido pela população local.

O idoso foi encaminhado para atendimento no UPA Universitário.

Os agressores não foram identificados, e também não foram encontrados objetos furtados e vítimas dos possíveis furtos.

