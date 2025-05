Policial evita ataque a grupo após suspeito atirar na saída de festa, no bairro Amambai

Na madrugada deste domingo (4), um cabo da Polícia Militar evitou que um grupo de pessoas fosse alvejado por disparos na saída de uma festa no bairro Amambai, em Campo Grande. O incidente ocorreu por volta das 3h, quando um homem armado chegou ao local em uma caminhonete Toyota Hilux de cor cinza escura e começou a disparar contra alguns convidados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ataque teria sido motivado por um desentendimento anterior durante a festa. Testemunhas relataram que o suspeito havia assediado duas mulheres no evento, o que provocou uma briga com os companheiros delas. Após a confusão, o homem teria deixado o local afirmando que voltaria para “matar todo mundo”.

No momento dos disparos, o policial militar, que também participava da festa e se preparava para ir embora, percebeu a ação do atirador. Ele reagiu imediatamente, sacando sua arma e disparando três vezes contra o veículo, forçando o agressor a fugir. Ainda não há confirmação se o suspeito foi atingido pelos tiros.

Após o ocorrido, o cabo prestou auxílio às vítimas e recolheu as cápsulas deflagradas no local. A polícia segue investigando o caso e busca identificar e localizar o autor dos disparos.