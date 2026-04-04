Doce como a solidariedade: voluntários transformam chocolate em inclusão e produzem mais de 2,6 mil ovos para crianças

Iniciativa da Águas Guariroba distribuiu ovos de Páscoa em sete bairros, comunidade indígena e na APAE

O chocolate derretia lentamente, mas o que realmente se espalhava pela sala era algo impossível de medir: afeto. Em uma manhã de sábado, mãos desconhecidas se encontraram em torno de um mesmo propósito – transformar ingredientes simples em gestos concretos de cuidado.

Entre risos, formas de plástico e olhares atentos, dona Miralva Florentino parecia voltar no tempo. “Estou me sentindo uma menina de 15 anos”, disse, com a voz embargada pela emoção. Líder comunitária no bairro Tijuca há mais de duas décadas, ela trocou a rotina por um avental e mergulhou, pela primeira vez, no universo da produção de ovos de Páscoa. Não era apenas sobre aprender uma receita. Era sobre fazer parte de algo maior. “Eu estava até querendo chorar de tanta alegria e me sentindo útil por estar aqui”, contou com alegria.

Ao seu redor, 30 voluntários, entre lideranças comunitárias e profissionais do saneamento, repetiam um movimento quase coreografado: derreter, moldar, resfriar, desenformar. Um ciclo simples, mas carregado de significado.

A confeiteira Fabiana Rodrigues da Silva, responsável por conduzir a oficina, acompanhava tudo com admiração. Para ela, o aprendizado técnico rapidamente deu lugar a algo mais profundo. “Foi muito mais do que ensinar uma técnica. Foi viver um momento coletivo, ver todo mundo colocando a mão na massa com alegria. E, principalmente, pensar nas crianças que vão receber esses ovos, muitas delas, talvez, pela primeira vez”, contou.

Ao final do dia, 2.640 ovos de Páscoa estavam prontos para seguir novos caminhos. O destino: a Aldeia Urbana Inamaty Kaxé (Novo Dia) – no bairro Bosque Santa Mônica; a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) – que atende cerca de 400 alunos com deficiência intelectual; além dos bairros São Conrado, Tijuca, Noroeste, Nova Lima, Jardim Carioca, Iracy Coelho e Itamaracá.

A iniciativa nasceu dentro da Águas Guariroba, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Campo Grande e integrante do grupo Aegea. Mais do que uma ação pontual, um compromisso contínuo da empresa com as pessoas e com os territórios onde atua.

“Nossa intenção é promover a partilha de conhecimento, incentivando que lideranças comunitárias levem essa experiência adiante, multiplicando o impacto em suas próprias comunidades. É uma corrente silenciosa, mas potente, construída a partir do cuidado coletivo”, destaca a diretora-executiva, Francis Moreira Faustino Yamamoto.

Impacto que já pôde ser sentido por quem recebeu a doação. Para o cacique Arceniel Terena, a chegada dos ovos representou mais do que uma celebração simbólica. “Trouxe alegria para nossa comunidade, onde muitas vezes o acesso ao básico já é um desafio. Para nossas crianças, o chocolate carrega mais do que sabor: traz pertencimento, lembrança, dignidade”, afirmou.

Na APAE, a entrega foi marcada por uma atmosfera de festa. Entre atividades lúdicas, personagens infantis e a presença da mascote Guaribinha, os alunos viveram uma experiência que vai além da data comemorativa. A diretora pedagógica, Helciane Silva, destacou o significado do momento para as famílias. “É uma lembrança que fica guardada para sempre. Nem todos têm a oportunidade de viver uma celebração assim, de receber um presente como esse. Para nós, enquanto instituição, fica um sentimento profundo de gratidão.”

No fim do dia, entre sorrisos e despedidas que pareciam querer se alongar, ficou a sensação de que algo maior havia sido construído. Não apenas ovos de chocolate, mas pontes entre pessoas, histórias e possibilidades.

Para a voluntária Daiele da Gama, a experiência também ressignificou o próprio trabalho. “Hoje entendemos que nossa missão vai além de levar água e esgoto tratados para toda Campo Grande. É também cuidar das pessoas, promover dignidade e proporcionar experiências cheias de significado”, refletiu.

E talvez seja isso que dona Miralva tenha sentido com tanta intensidade ao longo daquele dia: a descoberta de que, em qualquer fase da vida, ainda é possível aprender, se emocionar e, sobretudo, fazer a diferença na vida de alguém.

Fluindo solidariedade

Por meio de Programa de Voluntariado, a Águas Guariroba consolida um legado construído com responsabilidade, proximidade e impacto social contínuo. Ao longo dessas duas décadas e meia, os programas e projetos desenvolvidos pela concessionária se tornaram referências em transformação social, alinhados ao propósito de levar saneamento de qualidade e oportunidades para os territórios que mais precisam.

Só em 2025, as ações de voluntariado envolveram 6.972 pessoas, entre colaboradores, familiares e comunidades parceiras. Campanhas educativas, mutirões solidários, arrecadações e atividades sociais reforçaram o compromisso da Águas Guariroba em apoiar famílias em situação de vulnerabilidade e ampliar sua presença em territórios prioritários.

Essa trajetória inclui a capacitação de mais de 1.300 professores em educação ambiental pelo Sanear, a formação de mais de 760 jovens no Pioneiros, a qualificação de mais de 1.150 pessoas em situação de vulnerabilidade pelo Bolha de Sabão e os 19 anos de diálogo ativo e transparente do Programa Afluentes com lideranças comunitárias de toda a cidade.

A concessionária já beneficiou mais de 423 mil crianças, jovens e adultos por meio de seus programas e projetos sociais, reforçando seu compromisso contínuo com a transformação social e o desenvolvimento humano em Campo Grande.

Os números registrados evidenciam uma atuação consistente, capaz de transformar trajetórias, ampliar oportunidades e fortalecer o saneamento com propósito, contribuindo decisivamente para a construção de uma Campo Grande mais justa, saudável e sustentável para todos.

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