“Câmara Presente”: Gestão é marcada por fiscalização e articulações em defesa de campo-grandenses

O primeiro quadrimestre do vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, na presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande foi marcado por importantes desafios e iniciativas: a instalação da CPI do Transporte Coletivo, o apoio na recuperação da cidade após as fortes tempestades e a articulação política para garantir recursos destinados a obras estruturantes na Capital. Diante desse cenário, o parlamentar reforça que o Legislativo Municipal manterá atuação constante, estando presente e próximo da população.

“O papel da Câmara é fiscalizar de forma permanente. E aí entra um ponto muito importante, que é o da ‘Câmara Presente’, representando o compromisso dos vereadores e da Instituição em estar ao lado da comunidade”, afirmou o presidente Papy.

O vereador lembrou a visita realizada com o secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, à cratera que se formou no bairro Chácara dos Poderes após as intensas chuvas da semana passada, bloqueando o tráfego de moradores. Segundo Papy, o problema teve origem em uma obra situada no Jardim Noroeste, numa área mais elevada e sem estrutura adequada de drenagem. Além disso, a obra de contenção – um grande reservatório – ainda não foi concluída. “Quando o piscinão estiver pronto, a água será contida”, destacou.

Um dos pontos de atenção mencionados por Papy quanto à atuação do Executivo Municipal neste ano de 2025 diz respeito ao atraso na execução de obras de infraestrutura, como tapa-buracos, recapeamento e ações preventivas para o período de chuvas, que ocorre anualmente.

“Nós temos assuntos que são técnicos e inquestionáveis, e para isso você tem um engenheiro, você tem uma empresa, você tem um projeto que vai executar uma obra e isso é inquestionável. Porém, nós temos um outro assunto que é político. E qual é o questionamento da Câmara? Por que o serviço não foi feito durante o período de estiagem? São duas discussões distintas, mas são muito importantes para a solução, porque a medida tem que ser de contenção, tem que ser antes. Afinal, esses problemas não são novos, são antigos”, alegou Papy.

Parcerias e investimentos

Além do papel fiscalizador, o Legislativo Municipal tem atuado em parceria com a bancada federal para viabilizar recursos destinados à mobilidade urbana de Campo Grande.

“Só na primeira rodada de conversa que tivemos em janeiro, com a bancada federal, foram anunciados R$ 110 milhões para fazer o viaduto da Coca-Cola e o viaduto da Via Park, fruto de um trabalho entre os parlamentares da Câmara Municipal de Campo Grande e os deputados federais e senadores sul-matogrossenses. Acho que essa é uma nova forma de buscar recursos para fazer uma pavimentação asfáltica em Campo Grande, e a Câmara reforçou sua presença nessa iniciativa”, destacou Papy.

CPI do Transporte Coletivo

De acordo com o presidente, antes da instauração da CPI do Transporte Coletivo, foram pelo menos dez tentativas frustradas de instalação de comissões de investigação na Casa de Leis. Agora, a Câmara se faz presente no cotidiano da população, que clamou por melhorias e foi atendida pelos vereadores.

“Nosso foco está nas pessoas que dependem do transporte coletivo. Queremos ouvir quem acorda às 5h da manhã e espera o ônibus num ponto sem estrutura, quem precisa enfrentar goteiras dentro do veículo ou lida com atrasos constantes. Esse é o olhar dos cinco vereadores que compõem a CPI. Estou muito otimista de que eles entregarão um trabalho eficiente à população”, concluiu Papy.

A comissão é formada pelos vereadores Dr. Livio (presidente), Ana Portela (relatora), Luiza Ribeiro, Junior Coringa e Maicon Nogueira.

Com informações da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal

