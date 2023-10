Pedido de cessar-fogo da ONU não será acatado, diz ministro de Relações Exteriores de Israel

O governo de Israel afirmou que não acatará a resolução aprovada pela Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira (27).

Na rede social X, antigo Twitter, o primeiro-ministro de Relações Exteriores de Israel. Eli Cohen, afirmou que o país não irá promover o cessar-fogo e classificou a recomendação da ONU como “desprezível”.

“Rejeitamos abertamente o apelo desprezível da Assembleia-Geral da ONU a um cessar-fogo. Israel pretende eliminar o Hamas tal como o mundo lidou com os nazistas e o Isis [Estado Islâmico]”, reforçou.

Por 120 votos favoráveis, 14 contra e 45 abstenções, a Assembleia das Nações Unidas aprovou, no fim da tarde, uma resolução de autoria da Jordânia e dos países árabes que pede trégua humanitária para proteção de civis no conflito entre Israel e o grupo Hamas. O documento pede ainda a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

Com informações do SBT News.

