Seis pessoas são presas em operação contra pesca ilegal em Bela Vista

Polícia Militar Ambiental apreendeu armas, redes e embarcações usadas em práticas ilegais nos rios da região

A Polícia Militar Ambiental (PMA) realizou, na manhã de segunda-feira (10), uma operação de fiscalização em Bela Vista, a 324 km de Campo Grande. Durante a ação, seis pessoas foram presas por pesca ilegal e porte de armas. No total, 65 pessoas e 15 embarcações foram abordadas nos rios da região.

Nas proximidades da cachoeira do Apa, os policiais apreenderam três armas de fogo, duas embarcações, dois motores de popa, duas tarrafas, 50 metros de rede de pesca e 40 anzóis de galho, materiais proibidos em atividades pesqueiras. Os presos foram levados para a Delegacia Civil de Caracol, onde cada um recebeu multa de R$ 1.000.

A PMA alerta que a pesca predatória é crime e pode resultar em sanções administrativas e criminais. A operação faz parte de ações contínuas para combater infrações ambientais e garantir práticas sustentáveis nos rios do Estado.

