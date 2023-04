Detran alerta para novo golpe que promete CNH facilitada

Mais um golpe envolvendo a retirada da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) já circula pelas redes e o Detran MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) faz alerta a população sobre supostos facilitadores.

Por meio das redes sociais e aplicativos de mensagem, esses “facilitadores” prometem a CNH ce todas as categorias, com valores abaixo do mercado, e sem a necessidade de passar pelos exames obrigatórios. Os estelionatários ainda rforçam que o documento é totalmente original e autêntico.

O diretor de habilitação do Detran MS, Luiz Fernando Ferreira dos Santos destaca que quem cai no golpe também se enquadra em crime de falsificação de documento.

“Essas pessoas não vão receber a habilitação e muitos ficam com vergonha de denunciar, pois têm ciência das consequências e medo das sanções ou mesmo, vão receber um documento falso, cujo registro não existe junto ao sistema Renach-Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Quem cai no golpe, também se enquadra em crime de falsificação de documento”.

Ele explica que para tirar a CNH é preciso passar por todas as etapas que incluem: exames psicológico, médico, cursos teórico e prático, além de aprovação nos exames teórico e prático. “Não existe outra maneira de emitir o documento sem passar por todas as etapas. Busque sempre os meios legais. Na dúvida, busque os canais oficiais de atendimento do Detran-MS”, diz.

O site do Detran-MS (www.meudetran.ms.gov.br) disponibiliza informações oficiais da situação das autoescolas credenciadas para prestar o serviço de CNH nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O Detran em Números disponibiliza ainda, o índice de aprovação por CFC (Centro de Formação de Condutores). A ferramenta permite o filtro por município, categoria e tipo de exame.