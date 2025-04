Pedágio na MS-306 fica mais caro a partir desta quarta-feira (09)

Reajuste de 13% eleva tarifa para veículos de passeio de R$ 12,20 para R$ 13,90

As tarifas de pedágio na rodovia MS-306, em Mato Grosso do Sul, sofreram um reajuste de 13% e os novos valores passam a valer a partir da meia-noite desta quarta-feira (9). O aumento foi autorizado e publicado em edição recente do Diário Oficial do Estado.

Para veículos de passeio, a tarifa subiu de R$ 12,20 para R$ 13,90, o que representa um acréscimo de R$ 1,70. Motociclistas também sentirão no bolso, com o valor passando para R$ 6,95. Já o maior valor da nova tabela será cobrado de caminhões com reboque e caminhão trator com semirreboque: R$ 125,10.

O reajuste foi dividido em duas partes: a 4ª revisão ordinária da tarifa básica, que elevou em 8,09% a chamada “Tarifa Quilométrica”, e o 5º reajuste anual, calculado com base na inflação oficial do país. Segundo a publicação, foi considerado o IPCA acumulado entre março de 2024 e fevereiro de 2025, que resultou em um aumento de 5,06%.

As novas tarifas passam a ser aplicadas em todas as praças de cobrança da MS-306 a partir de hoje (09).

