Homem é preso após ser flagrado durante intensa movimentação em boca de fumo em Naviraí

Na manhã desta quarta-feira (09), um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas. A prisão ocorreu após diversas denúncias anônimas apontarem a existência de uma “boca de fumo” em funcionamento em uma residência localizada na região central da cidade.

Durante monitoramento do local, utilizado pelo traficante, a polícia flagrou uma intensa movimentação típica de venda de entorpecentes, sendo identificado um usuário de drogas que havia acabado de entrar na residência para adquirir substâncias ilícitas.

Foi realizada a abordagem ao morador do imóvel e foram encontradas sete porções de crack, duas porções de maconha, acondicionadas em embalagem individual, devidamente preparadas par venda, além de dinheiro proveniente da venta.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Denúncias podem ser feitas por meio do telefone 3461-1215 ou diretamente nas unidades policiais de Naviraí.

A prisão foi realizada pela Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí prendeu em flagrante.

