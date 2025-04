Oficina “Proteger Quem Nos Protege” aberta a toda população aconte nesta quinta em Três Lagoas

Toda a população, em especial a juventude três-lagoense, poderá para participar da oficina “Proteger Quem Nos Protege”, que será realizada nesta quinta-feira, dia 10 de abril, às 19h, na Câmara Municipal de Três Lagoas.

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) informou que o evento é uma importante iniciativa voltada à promoção de um ambiente mais acolhedor, saudável e consciente, tendo como foco o cuidado com os profissionais que atuam diretamente com os jovens do município. A proposta é fortalecer o bem-estar emocional e a saúde mental desses servidores, reconhecendo a importância de quem dedica seu trabalho ao desenvolvimento da juventude.

A oficina é direcionada a servidores municipais e demais profissionais parceiros no atendimento à juventude, incluindo representantes de escolas estaduais, particulares, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRASE “Coração de Mãe”.

Além disso, o evento está aberto a todos os jovens do município, com idades entre 15 e 29 anos, que queiram participar ativamente dessa construção coletiva em prol de uma comunidade mais unida, cuidadosa e resiliente.

SERVIÇO

Oficina “Proteger Quem Nos Protege”

Data: 10 de abril (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Três Lagoas

Endereço: R. Sunao Miura, 71 – Bairro Santos Dumont

MAIS INFORMAÇÕES

SEJUVEL

Av. Clodoaldo Garcia c/ Rua Maria Guilhermina Esteves, s/n

(67) 98139-1403 | (67) 98139-1471 (WhatsApp)

Com informações dfas Prefeitura de Três Lagoas.

