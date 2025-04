Pátio Central Shopping realiza evento em prol do bem-estar animal

Ação Abril Laranja contará com feira de adoção, serviços gratuitos para pets e orientações sobre direitos dos animais

No próximo sábado, 5 de abril, o Pátio Central Shopping será palco da campanha “Abril Laranja: Juntos Pela Vida dos Animais”. O evento busca conscientizar a população sobre a importância da proteção animal e oferecer serviços gratuitos para cães e gatos. Durante o dia, visitantes poderão participar de uma feira de adoção, receber orientações jurídicas e contar com atendimentos veterinários.

A programação inclui a presença do projeto Anjos da Dani, que levará animais resgatados para adoção responsável. Além disso, especialistas em direito animal estarão disponíveis para prestar esclarecimentos e atender denúncias de maus-tratos. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também participará da ação, oferecendo vacinação contra raiva, exames para diagnóstico de leishmaniose e cadastro para castração de pets de famílias com renda de até três salários mínimos.

Os atendimentos ocorrerão em diferentes horários e locais dentro do shopping. A feira de adoção funcionará das 9h às 16h na Sala 118, no primeiro piso, enquanto as orientações sobre direitos dos animais serão oferecidas das 10h às 14h no mesmo espaço. Já os serviços do CCZ estarão disponíveis das 8h às 11h, na área externa do shopping.

