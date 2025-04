Programa de Inserção no Mercado de Trabalho começou nesta terça e vai até 4 de abril em Campo Grande

As vagas são para cadastro de reserva e atendimento é feito por senhas na Funsat

Nesta terça-feira (1), começou o Programa de Inserção no Mercado de Trabalho (Primt) em Campo Grande. Foram regsitrtados 35 atendimentos no primeiro dia de triagem. Os interessados devem estar sem vínculo empregatício formal há, pelo menos, 180 dias.

A seleção acontece na Funsat (Fundação Social do Trabalho), sendo voltada à formação de cadastro reserva. Serão distribuídas mais 225 senhas ao longo dos dias, 75 em cada uma das três datas restantes, até o dia 4 de abril.

Na triagem possíveis novos beneficiários para atender a uma demanda da Sisep (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos). Por isso, estão sendo recrutadas pessoas aptas a desempenhar funções previstas no item 2 da lista de atividades do programa, reorganizado pela Lei Municipal nº 7.074/23.

Os slecionados irão trabalhar no município em serviços como roçada, capina, poda de árvores, limpeza de bueiros, varrição e conservação de vias públicas, além da preparação de espaços para eventos.

Requisitos para participar

Para participar é necessário ter entre 18 e 67 anos e residir em Campo Grande, é necessário levar o comprovante de residência. Os interessados em participar da seleção devem estar sem vínculo empregatício formal há, pelo menos, 180 dias. O mesmo prazo vale para ex-participantes do Primt que desejam retornar.

Também é obrigatória a apresentação da Carteira de Trabalho física ou digital, além da Folha Resumo do NIS (Número de Identificação Social), vinculada ao CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), bem como documentos pessoais como RG e CPF.

O programa permite apenas um integrante por núcleo familiar. Além disso, respeita um regime de cotas: 5% das vagas são destinadas a pessoas negras, 5% a pessoas com deficiência (PCDs), 5% a mulheres vítimas de violência doméstica, 3% a egressos do sistema penitenciário e outros 3% a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Após a matrícula e início das atividades em algum órgão público da Prefeitura de Campo Grande, o beneficiário tem direito a um salário mínimo, uma cesta básica e alimentação nos dias de trabalho. Também são oferecidas, no mínimo, 40 horas-aula de capacitação profissional por semestre, em cursos ou palestras.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.