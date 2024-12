Expogrande 2025 será de 3 a 13 de abril e deve movimentar R$ 600 milhões

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) anunciou nessa quinta-feira (12), a programação da Expogrande 2025. A maior feira agropecuária do Estado celebra 85 anos, em grande estilo.

À imprensa, o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, detalhou sobre a projeção de faturamento recorde no evento para o próximo ano. De acordo com ele, a exposição deve movimentar R$ 600 milhões em 2025. “Estamos preparando uma feira do tamanho que foi feita em 2024, mas com algumas novidades para comemorar os 85 anos de Expogrande. Podem esperar coisa boa!”, afirmou.

Com o lema “Unindo a história do agro com a sua”, a feira contará com a presença de 250 expositores, além dos 20 leilões já confirmados. Com lucros recordes, a Expogrande se colocará entre as maiores feiras do Brasil.

Outra novidade está nas mudanças feitas no Parque de Exposições Laucídio Coelho, bem como o novo certificado de ‘Carne de Qualidade: Produzida no MS’, uma iniciativa da Acrissul para destacar a qualidade do produto Sul-mato-grossense.

Shows

O presidente da Acrissul também citou os shows do próximo ano, que sempre atraem o público de Campo Grande e cidades do interior de Mato Grosso do Sul, e até mesmo de outros Estados.

“Teremos grandes shows também, com uma grade de artistas renomados nacionalmente, e tenho certeza que vamos preparar uma grande festa, o parque vai estar cheio como sempre para curtir tanta música boa do nosso País”, destacou.

Durante o lançamento da edição ‘Expogrande 85 anos’, algumas atrações já foram anunciadas:

3 de abril – Matogrosso & Mathias;

4 de abril – Matuê | Teto | Wiu | Brandão;

5 de abril – Chitãozinho & Xororó;

11 de abril – Atração será anunciada na próxima sexta-feira;

12 de abril – VH & Alexandre | Hugo & Guilherme.

Expogrande 2024

Vale lembrar que no ano passado, a 84ª Expogrande movimentou R$ 576 milhões e recebeu 114 mil visitantes ao longo dos 10 dias da exposição.

Além disso, foram movimentados R$ 22 milhões nos 17 leilões realizados, com mais de 5 mil animais comercializados.

“Os Sul-mato-grossenses pode esperar muitas novidades para esta edição. 2025 será ainda melhor do que o ano passado!”, finalizou Bumlai.