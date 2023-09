ParkTec CG é inaugurado em Campo Grande com investimentos de R$ 126 milhões

ParkTec CG (Parque de Tecnologia de Campo Grande) foi inaugurado ontem (15) e conta com investimento de R$ 126 milhões. Conforme o município, a previsão é de injetar R$ 200 milhões na economia no seu primeiro ano de funcionamento. O parque fica localizado na avenida Rachid Neder, 760, Monte Castelo, na Capital.

Na solenidade, foi assinado um Pacto de Inovação, um documento que estabelece o compromisso de todos pelo fomento à cultura de inovação, criatividade e empreendedorismo. A intenção é a de abrir uma Rila (Rota de Interação Latino- -Americana), com abertura de mercado com Paraguai, Argentina e Uruguai. O objetivo é fortalecer a economia de Mato Grosso do Sul, desenvolver o empreendedorismo, fomentar o desenvolvimento de novas empresas e parcerias nacionais e internacionais e valorizar o patrimônio cultural e tecnológico.

“O ParkTec é um projeto de visão e de transformação para a nossa cidade. Irá mudar a economia de Campo Grande, gerando novos empregos. As parcerias trarão aceleradores e startups com resoluções para os problemas no setor público e no privado. É um marco no desenvolvimento de Capital”, comenta a prefeita Adriane Lopes.

O pacto está focado em quatro pontos: Planejamento e comunicação; Ambientes de Inovação, Programas e Ações; Fomento às políticas públicas e Radar do Ecossistema. Será uma relação de sinergia entre três agentes principais: centros de conhecimento, setor produtivo, poder público e sociedade civil. Setores tecnológicos estratégicos na área do Agronegócio, Biotecnologia, Logística e na Economia Criativa.

“A inovação é o motor que impulsiona o crescimento econômico e a competitividade. É um momento histórico para Campo Grande e me sinto honrado em fazer parte desse pacto de inovação. Estamos unindo forças para criar um ambiente em que as empresas possam prosperar, por meio da criatividade e da tecnologia. Isso significa mais oportunidades de negócios, mais empregos e soluções melhores para nossa comunidade. Este pacto é uma demonstração do compromisso da nossa cidade com a vanguarda da inovação e estamos ansiosos para compartilhar como isso vai transformar nosso cenário econômico para melhor”, finaliza Jefferson Moreira da Silva, CEO da JERA Software Ágil.

Por Inez Nazira – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

