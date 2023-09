A melatonina é remédio para dormir?

O QUE É A MELATONINA?

A melatonina é um HORMÔNIO que é produzido naturalmente pelo nosso organismo, mais precisamente por uma glândula que fica bem no meio do cérebro, denominada de PINEAL, que tem por função controlar o nosso ritmo de ficar acordado e de repousar e dormir

A glândula pineal produz a melatonina quando o ambiente está escuro e quando fica iluminado ou com claridade, a penetração da luz através dos olhos é estímulo para ela parar a produção da melatonina.

Quando é produzida, estimulada pela escuridão, ela prepara todo o nosso organismo para o repouso e para dormir. Para tanto, a melatonina é a responsável pela mudança de todas as atividades normais do cérebro, do sistema respiratório, gastrointestinal, metabólico, cardiovasculares e imunológico.

A produção máxima da melatonina à noite se dá por volta das 2 ou 3 horas da madrugada e quando o sol começa a iluminar o novo dia, a glândula pineal cessa a produção e isso é o aviso para o corpo que é hora de acordar e reativar todos os órgãos e sistemas.

Esse ritmo diário, de dormir e acordar, são chamados de ciclo Cicardiano, ou seja, o nosso relógio interno.

A MELATONINA É SUPLEMENTO ALIMENTAR OU REMÉDIO?

Não é suplemento alimentar e nem é remédio!

A Anvisa aprovou a liberação para o comércio em 2021, para pessoas com idade igual ou maior que 19 anos com a dose máxima diária de 0,21 gramas. Embora seja comercializada como suplemento e para outros como remédio ela é, na verdade, um NEUROHORMÔNIO, que tem papel importante para o funcionamento do nosso organismo, que necessita de cuidados para o seu uso e ter recomendação médica.

O QUE POSSO FAZER PARA AUMENTAR A MINHA PRODUÇÃO DE MELATONINA?

– Aumentar o tempo de exposição à luz solar.

– Evitar a exposição à luz de TV, computador, tabletes ou celular, pelo menos 1 hora antes de dormir.

– Evitar ambientes com claridade intensa a noite. – Reduzir ou eliminar possíveis estímulos sonoros no ambiente. O ambiente deve ser silencioso e calmo.

– Ter horário para dormir e despertar de forma regular

QUAIS FATORES PODEM INTERFERIR NA PROUÇÃO DA MELATONINA?

– Nos jovens, a secreção da melatonina é maior que nos idosos. – Algumas medicações para pressão alta e arritmia cardíaca diminuem a produção da melatonina. – As pessoas com diabetes não controlada também têm reduzidas a sua produção.

– Em pessoas com obesidade, a melatonina pode estar reduzida.

A MELATONINA É PARA TRATAR INSÔNIA?

O uso da melatonina não está indicado para tratamento de insônia! A melatonina é indutora do sono, portanto, ela dá início ao sono e não é para manter o sono. Ela deve ser usada sempre que houver recomendação médica e na dosagem prescrita.

QUAIS AS INDICAÇÕES DA MELATONINA?

A melatonina tem sido indicada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, pessoas com deficiência visual que tem alteração do ritmo normal de sono e para aquelas pessoas que tiveram o seu ciclo de sono alterado por algum motivo, por exemplo, em viagens para locais com fusos horários diferentes (jat lag).

QUAIS OS POSSÍVEIS DANOS DO USO INDISCRIMINADO DA MELATONINA?

Não se deve usar a melatonina por conta própria! As diversas apresentações da melatonina sintética possuem dose muito superior àquela que o organismo necessita, o que pode acarretar efeitos indesejáveis.

Os efeitos colaterais provocados pelo uso excessivo podem ser observados na alteração do ritmo do sono pela manhã, náusea, tontura, dor de cabeça, diminuição da concentração, cansaço e pesadelos. Não use medicamentos sem recomendação médica

Professor titular da Famed da UFMS, professor do curso de pós-graduação de saúde e desenvolvimento do Centro-Oeste, da UFMS; coordenador do programa de residência médica em reumatologia, do Humap/Ebserh/UFMS; titular da cadeira 23, da Academia Brasileira de Reumatologia