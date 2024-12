Parceria inédita entre AGEMS e Polícia Federal vai reforçar fiscalização contra transporte ilegal

Em uma iniciativa inédita que reflete o compromisso do Estado de Mato Grosso do Sul com a segurança pública e a qualidade dos serviços regulados, a Agência Estadual de Regulação (AGEMS) e a Superintendência Regional da Polícia Federal assinaram Acordo de Cooperação Técnica para ampliar a eficiência na fiscalização e combate ao transporte clandestino de passageiros, e no monitoramento das concessões rodoviárias.

A parceria une as expertises da Agência e da PF, envolvendo troca de informações, compartilhamento de dados, capacitações e ações integradas que deverão resultar em mais segurança não só a quem utiliza serviços fiscalizados pela AGEMS, mas a todo cidadão.

A meta é fortalecer a fiscalização contra o transporte ilegal, que coloca em risco a segurança dos usuários e facilita atividades ilegais como tráfico de drogas e pessoas; promover treinamento especializados para lidar com situações de alta complexidade; e realizar monitoramento estratégico, com utilização de sistemas e métodos avançados da PF.

“Estamos aprimorando nossa fiscalização, e essa parceria nos fortalece muito, como nas situações envolvendo ônibus que entram no Estado vindos da Bolívia, trazendo passageiros de forma clandestina”, cita o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis.

Mais do que uma colaboração entre duas instituições, o acordo reforça a posição do Estado como referência em boas práticas de regulação e segurança pública. O impacto positivo alcança a realidade atual e o cenário que se desenha com a abertura da Rota Bioceânica, que fará de Mato Grosso do Sul um ponto central do Brasil no que diz respeito a transporte de cargas e pessoas.

“Os desafios aqui são muitos e uma parceria como essa é realmente para fazer um trabalho importante”, destacou ou superintendente Carlos Henrique Cotta D’Ângelo. “O tráfico de pessoas é uma questão muito grave, é necessário unir esforços. E aqui nós estamos caminhando muito bem nesse propósito, com apoio do governador e das instituições como a AGEMS”, agradeceu.

O superintendente ressaltou que esse é só um primeiro passo. “À medida que a Agência for se fortalecendo, for se incrementando, nós vamos estar ainda mais juntos, para prover o que for possível e também para receber o apoio de vocês. É um ‘ganha-ganha’ que, no fim das contas, quem se beneficia é a população”, disse.

Articulação ampla e inovação

A assinatura do Acordo de Cooperação aconteceu nessa quarta-feira (11), na sede da Superintendência da PF, com as participações do coordenador da Câmara Técnica de Fiscalização de Transportes, Aline Melo; do comandante da Assessoria Militar da AGEMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta; do coordenador da Câmara Técnica de Rodovias, Vinicius Echeverria; e da assessora da Diretoria de Transportes, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos, Aline Golegã.

Na ocasião, Carlos Henrique D’Ângelo ainda anunciou que, com apoio da bancada federal, de instituições estaduais que vêm sendo parceiras da PF e, agora também da AGEMS, deverão ser destinados recursos para a equipagem com câmeras de reconhecimento facial em pontos estratégicos do Estado.

Aeroportos, aduanas, shoppings são alguns dos locais onde a nova tecnologia deverá estar a serviço da segurança da população com esse método de identificação. “Todo e qualquer investimento que se faz em segurança e prevenção em MS reverbera no Brasil inteiro, porque aqui é entrada”, lembrou.

Com Agência de Notícias MS

