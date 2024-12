Rapaz é preso após furtar mercado em Dourados

Um rapaz, de 21 anos, foi preso ontem (11), pela GMD (Guarda Municipal de Dourados) acusado de roubar R$ 445 em chocolates e desodorantes de um mercado localizado na Rua Monte Alegre, no Jardim Guanabara, em Dourados.

O jovem teria entrado no local e colocado as mercadorias em uma mochila. Ao sair do estabelecimento, ele foi detido pelos funcionários até a chegada dos policiais.

O rapaz confessou o furto, além de ressaltar que a mochila também foi roubada de uma loja no shopping, um dia anterior. Ele já tem passagens por furto, tráfico de drogas, ameaça, danos e desacato.

Diante dos fatos, o jovem foi preso e encaminhado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram